Samsung працює над Galaxy Buds із вбудованими камерами — Finance.ua
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Samsung працює над Galaxy Buds із вбудованими камерами

Фондовий ринок
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Samsung працює над Galaxy Buds із вбудованими камерами
Samsung працює над Galaxy Buds із вбудованими камерами
Компанія Samsung представила свої Galaxy Buds 3 і Buds 3 Pro в липні минулого року, здійснивши значні зміни в дизайні. На відміну від округлої форми минулих моделей, тепер навушники мають ніжку. Ба більше, версія Pro оснащена світловою смужкою, що надає їй унікального вигляду і виділяє її серед AirPods та інших аналогів. Однак Samsung не має наміру зупинятися на цьому.

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Компанія замахнулася на набагато більш амбітні цілі в галузі переносних пристроїв.

Що відомо про нові Galaxy Buds

Згідно з Марком Гурманом з Bloomberg, планується, що Samsung додасть камери у свої Galaxy Buds, що повинно привнести нові функції і поліпшити якість звуку. Утім, ця ідея не нова. За чутками, Apple розробляє щось подібне для AirPods Pro 3, які очікуються цієї осені. На жаль, Гурман не розкрив, які саме функції Samsung планує впровадити за допомогою камери. Раніше було згадано, що Apple впровадить управління жестами через ІЧ-камери, що поліпшить взаємодію з пристроєм.
Незважаючи на брак інформації про майбутні плани Samsung, тенденції в галузі дають змогу очікувати, що їхні навушники отримають аналогічні функції застосунку для розумних окулярів Ray-Ban Meta Smart Glasses. Повідомляється, що «Samsung Galaxy Buds з камерами можуть тимчасово замінити розумні окуляри». Поки ж неясно, коли Samsung планує випустити навушники з камерами на ринок.
За матеріалами:
itechua
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