Samsung показала унікальний OLED-екран для смартфонів — Finance.ua

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Samsung показала унікальний OLED-екран для смартфонів

Технології&Авто
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Samsung показала унікальний OLED-екран для смартфонів
Samsung показала унікальний OLED-екран для смартфонів
Samsung продемонструвала свою нову розробку Flex In & Out. Йдеться про OLED-дисплей, який можна складати та розкладати в обидві сторони. Цього домоглися завдяки створенню принципово нового шарніра.
Крім того, дисплей отримав конструкцію шарніра, яка робить складку на екрані практично непомітною. Але в конструкції все ще залишається відстань між половинками корпусу, пише The Verge.
Журналісти припускають, що нова технологія знайде застосування вже в Galaxy Z Fold 5, який повинен вийти цього літа. Це зробило б майбутній смартфон більш схожим на конкурентів Oppo Find N2 та Motorola RAZR 3-го покоління.
Тим часом складні телефони Samsung поточного покоління — Galaxy Z Flip 4 і Galaxy Z Fold 4 — все ще використовують дисплеї, які складаються рівно і лише в одному напрямку. Разом з тим вони оснащені U-подібним шарніром, через який складки на екрані добре видно.
У 2021 році розробка «Flex In & Out» вже світилася на профільній виставці IMID у Південній Кореї. Однак тоді підхід компанії був іншим, і дисплей складався у вигляді літери «S» з декількома сегментами.
За матеріалами:
УНІАН
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