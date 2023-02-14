Samsung планує використовувати 100% переробленого пластику у всіх смартфонах — Finance.ua

Samsung планує використовувати 100% переробленого пластику у всіх смартфонах Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

Samsung планує використовувати 100% переробленого пластику у всіх смартфонах

Південнокорейська компанія Samsung заявила про план щодо використання 100% переробленого пластику у всіх своїх смартфонах до 2050-го року.

Про це повідомляє Yonhap

Найбільший у світі виробник смартфонів заявив, що планує використовувати перероблені пластикові матеріали у всіх своїх нових флагманських смартфонах Galaxy і припинити використання пластику в упаковці до 2025 року.

На початку лютого Samsung випустила нові флагманські смартфони Galaxy S у трьох моделях — Galaxy S23, Galaxy S23 Plus і розкішну модель Galaxy S23 Ultra.

Для подальших зусиль у сфері сталого розвитку Galaxy S23 Ultra від Samsung використовує 12 внутрішніх і зовнішніх компонентів, виготовлених з екологічно чистих матеріалів, порівняно з шістьма в його попереднику.

У моделі Galaxy S23 і Plus використовується по 11 таких компонентів.

Galaxy S23 Ultra використовує перероблений пластик із викинутих ПЕТ-пляшок у задньому склі та передній частині корпусу, а також перероблений алюміній у бічній клавіші, клавіші регулювання гучності та лотку для SIM-карти.

У компанії заявили, що у розкішній моделі також використовується переднє та заднє скло, яке містить у середньому 22% переробленого вмісту.

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Укрінформ За матеріалами:

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