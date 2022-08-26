Samsung переніс дату запуску своєї криптовалютної біржі: запуск вже у цьому році — Finance.ua
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Samsung переніс дату запуску своєї криптовалютної біржі: запуск вже у цьому році

Фінтех і Картки
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Samsung переніс дату запуску своєї криптовалютної біржі: запуск вже у цьому році
Samsung переніс дату запуску своєї криптовалютної біржі: запуск вже у цьому році
Світовий технологічний гігант Samsung повідомив, що запуск його криптовалютної біржі відбудеться вже до кінця 2022 року — про це стало відомо зі слів представників компанії.
У Samsung розповіли, що вже займаються розв’язанням питань з отримання всіх необхідних ліцензій та дозволів для запуску біржі. Для створення власної крипто-біржі Samsung співпрацює з 7 південнокорейськими фінансовими компаніями.

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Як стало відомо раніше, користувачі зможуть використовувати платформу для інвестування як у криптовалюти, так і у невзаємозамінні токени. Також у Samsung планують забезпечити максимальний захист цифрових активів користувачів біржі від хакерських атак.
Варто наголосити, що необхідність створення південнокорейської крипто-біржі виникла через плани уряду Південної Кореї заблокувати громадянам доступ до іноземних бірж, які не мають належної реєстрації для роботи в країні.
До речі, на криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

Почати заробляти на EXMO

За матеріалами:
noworries
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