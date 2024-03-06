Samsung офіційно презентував Galaxy F15 — Finance.ua

Samsung офіційно презентував Galaxy F15 Сьогодні 22:32 — Фондовий ринок

Samsung офіційно презентував Galaxy F15

Компанія Samsung 4 березня офіційно презентувала в Індії смартфон Galaxy F15.

Як пише Gizmochina , новий гаджет отримав акумулятор ємністю 6000 мАг, а ціна базової версії з 4 ГБ ОЗП та 128 ГБ флеш-пам'яті становить лише 195 доларів. При цьому його «брат» з 6/128 ГБ дорожче на 10 доларів.

Цей девайс отримав екран Super AMOLED з діагоналлю 6,5 дюйма. Його роздільна здатність Full HD+, а кадрова частота — 90 Гц. В основі апаратної платформи лежить SoC MediaTek Dimensity 6100.

Працюватиме смартфон на Android 14 з інтерфейсом One UI 6.0. Компанія-виробник обіцяє гарантовано підтримувати Galaxy F15 протягом 5 років. Для нього вийде чотири оновлення Android і ще рік будуть випускатися оновлення безпеки.

Основна камера новинки має 50, 5 і 2 Мп, тоді як передня — 13-мегапіксельний детектор. Гаджет отримав модем 5G, бічний сканер відбитків пальців, слот для карт microSD і стандартний роз'єм для навушників. Потужність заряджання — 25 Вт, але блок живлення купувати доведеться окремо.

Продаж Galaxy F15 стартує в Індії сьогодні, а на глобальному ринку скоро з’явиться клон цієї моделі під назвою Galaxy M 15 . Характеристики не зміняться, але ціни будуть іншими.

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УНІАН За матеріалами:

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