Samsung офіційно презентувала смартфони Galaxy A54 і Galaxy A34 (фото) — Finance.ua
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Samsung офіційно презентувала смартфони Galaxy A54 і Galaxy A34 (фото)

Технології&Авто
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Samsung офіційно презентувала смартфони Galaxy A54 і Galaxy A34 (фото)
Samsung офіційно презентувала смартфони Galaxy A54 і Galaxy A34 (фото)
Samsung представила Galaxy A54 і Galaxy A34 — наступників одних з найпопулярніших смартфонів середнього цінового сегмента.
Galaxy A34
Galaxy A34
Обидві новинки отримали дизайн у стилі флагманських смартфонів Galaxy S23 і S23+. Смартфони обладнали Super AMOLED дисплеями з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1000 ніт. Діагональ екрана у Galaxy A54 складає 6,4″, у Galaxy A34 — 6,6″. Пристрої мають захист від вологи згідно з класом IP67, акумулятори місткістю 5000 мА•год і підтримку 25 Вт дротової зарядки.
Блок камер у Galaxy A54 складається з 50 МП основного сенсора (f/1.8), 12 МП надширококутної камери (f/2.2) і 5 МП макрокамери (f/2.4). Також є фронтальна 32 МП камера (f/2.2). Galaxy A34 отримав 48 МП основний модуль (f/1.8), 8 МП надширококутну камеру (f/2.2) і 5 МП макрокамеру (f/2.4). Фронтальна камера має роздільну здатність 13 МП.
Galaxy A54
Galaxy A54
Всередині Galaxy A54 встановлено 5 нм чипсет Exynos 1380, тоді як Galaxy A34 має 6 нм чип Dimensity 1080. Обидва девайси пропонуються у конфігураціях з 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ чи 256 ГБ накопичувача (також є слоти для карт microSD). Samsung обіцяє випуск оновлень Android для пристроїв на період до чотирьох років і патчів безпеки на період до п’яти років.
Для Galaxy A34 пропонуються лаймовий, графітовий, фіолетовий і срібний кольори. Смартфон коштує €390 у модифікації 6/128 ГБ і €460 у версії 8/256 ГБ.
Galaxy A54 доступний у лаймовому, графітовому, фіолетовому та білому кольорах. Вартість складає €490 за версію 6/128 ГБ і €550 за варіант 8/256 ГБ.
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За матеріалами:
mezha.media
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