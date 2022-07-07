Samsung Electronics інвестує $500 млн у виробництво в Мексиці — Finance.ua

Samsung Electronics інвестує $500 млн у виробництво в Мексиці Вчора 07:48 — Фондовий ринок

За останніми даними, опублікованими агентством Reuters, компанія Samsung Electronics має намір серйозно вкластися в розширення виробничої інфраструктури на території Мексики, пише toneto.

Виробник має намір інвестувати $500 млн для збільшення в країні виробництва побутової техніки, повідомив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард (Marcelo Ebrard) у понеділок.

Відомо, що Ебрард пообіцяв інвестиції місту Керетаро в центральній Мексиці, а також північному прикордонному місту Тіхуана — можна припустити, що продукція вироблятиметься для продажу не тільки в Мексиці, а й, наприклад, у США. Подробиць про те, що саме має намір виробляти Samsung на нових потужностях, поки що немає.

Примітно, що зовсім недавно компанія KB Securities зробила прогноз, згідно з яким прибуток Samsung у другому кварталі виявиться вищим, ніж в аналогічний звітний період 2021 року, але помітно нижчим, ніж експерти обіцяли ще в травні. Спад попиту очікується не лише на ринку побутової техніки, а й телевізорів, а також смартфонів.

На цьому тлі витрачання півмільярда доларів на розширення може здатися досить ризикованим проектом. Подробиці угоди Samsung із мексиканським урядом будуть оголошені пізніше.

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