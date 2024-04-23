Samsung безкоштовно замінить дисплеї на смартфонах Galaxy, які зіткнулися з проблемою зеленої лінії — Finance.ua

Samsung безкоштовно замінить дисплеї на смартфонах Galaxy, які зіткнулися з проблемою зеленої лінії 23.04.2024, 00:30 — Технології&Авто

Samsung безкоштовно замінить дисплеї на смартфонах Galaxy, які зіткнулися з проблемою зеленої лінії, www.sammobile.com

Останнім часом почастішали повідомлення про появу зеленої лінії на дисплеях смартфонів Samsung. Найчастіше вона проявляється на пристроях кількарічної давнини, наприклад, серії Galaxy S21, причому моделі Galaxy S21 Ultra та S21 FE згадуються найчастіше. В багатьох випадках зелена лінія на екрані з’являється після оновлення програмного забезпечення.

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Здається, Samsung звернула увагу на цю проблему, принаймні в одній країні. В Індії Samsung тепер пропонує одноразову безплатну заміну дисплея для смартфонів серій Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20 та Galaxy S22, на які вплинула проблема із зеленою лінією. Політика Samsung щодо заміни поширюється лише на ці пристрої, якщо вони були придбані протягом останніх трьох років.

Зазначені телефони не обов’язково мають перебувати на гарантії, щоб отримати безплатну заміну екрана. Однак існує кінцевий термін дії цієї пропозиції. Користувачі, які зіткнулися з проблемою зеленої лінії на своїх телефонах Galaxy мають час до 30 квітня 2024 року, щоб записатися на звернення до сервісного центру Samsung й скористатися пропозицією. Компанія також запропонує безкоштовну заміну батареї разом із новим дисплеєм.

Наразі достеменно невідомо, чи обмежується ця пропозиція лише Індією, чи також буде поширена на інші ринки.

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