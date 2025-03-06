Samsung анонсувала дату виходу стабільної версії One UI 7 на Android 15 — Finance.ua

Samsung анонсувала дату виходу стабільної версії One UI 7 на Android 15 Сьогодні 02:10 — Фондовий ринок

Samsung анонсувала дату виходу стабільної версії One UI 7 на Android 15

Компанія Samsung оголосила про розширення програми бета-тестування One UI 7.0, яка базується на Android 15. Вона також поділилася планами щодо термінів випуску стабільної версії оновлення системи.

За словами представників компанії, стабільне оновлення One UI 7.0 стане доступним для користувачів на початку квітня 2025 року. Спочатку нову версію отримають пристрої серії Galaxy S24, і тільки після цього оновлення з’явиться для старіших моделей смартфонів і планшетів.

Що ще відомо

Перед випуском стабільної версії Samsung планує розширити бета-програму, яка дозволить користувачам випробувати нові функції та удосконалення.

У рамках цієї програми бета-версія One UI 7.0 буде доступна для кількох моделей, серед яких Galaxy A55, вся серія Galaxy S23, а також нові складні смартфони Galaxy Z Flip 6 і Galaxy Z Fold 6. Крім того, бета-тестування охопить і планшети з серії Galaxy Tab S10, що дозволить власникам цих пристроїв випробувати нові функції One UI 7.0 ще до офіційного релізу.

Залишаються відкритими питання щодо нововведень, які отримає нова версія, але очікується, що One UI 7.0 принесе значні зміни в інтерфейсі, покращення у функціональності, а також нові можливості для персоналізації та взаємодії з пристроєм.

itechua За матеріалами:

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