S&P знизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті — Finance.ua

S&P знизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті Сьогодні 15:33

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з «CCC+» до «CCC» з негативними прогнозами.

Про це йдеться в повідомленні S&P

«Рейтингова дія відбулася слідом за офіційною заявою України про те, що вона реструктуризує свій зовнішній борг в іноземній валюті, щоб відновити стійкість державного боргу, у рамках нещодавно погодженої чотирирічної угоди про розширену кредитну лінію на суму $15,6 млрд із МВФ», — пояснило агентство своє рішення.

Негативний прогноз за довгостроковим рейтингом в іноземній валюті відображає ризики для обслуговування комерційного боргу України з огляду на план уряду щодо його реструктуризації.

Водночас агентство підтвердило рейтинги України в національній валюті на рівні «CCC+/C» і «uaBB» за національною шкалою, оскільки держборг у гривні не входить до плану реструктуризації. Прогноз за рейтингом у національній валюті стабільний.

Наступна запланована публікація суверенного рейтингу України — 8 вересня 2023 року.

Агентство зазначає, що може ще знизити рейтинги протягом наступних 12 місяців, якщо вважатиме майже напевно, що комерційні боргові зобов’язання буде включено до реструктуризації державного боргу.

Також у повідомленні наголошується, що середньострокові макроекономічні перспективи України значною мірою залежать від тривалості та розвитку війни, за базовим припущенням, у найближчому майбутньому припинення бойових дій не буде.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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