Ринок смартфонів досяг найнижчого рівня за 10 років — Finance.ua

Ринок смартфонів досяг найнижчого рівня за 10 років 22.10.2023, 01:14 — Технології&Авто

Ринок смартфонів досяг найнижчого рівня за 10 років

Дослідницька компанія Counterpoint Research випустила невтішний звіт про стан ринку смартфонів у третьому кварталі 2023 року. Падіння продажів у порівнянні з аналогічним періодом рік тому склало 8%.

Як ідеться у звіті, найбільше падіння продажів сталося у Xiaomi (на 15%), Vivo (падіння склало 14%), а також у Samsung (-13% рік до року). Замикають п’ятірку «антилідерів» Oppo і Apple, які в порівнянні з минулим роком скоротили свої позиції на 10% і 9% відповідно.

Лідером на світовому ринку смартфонів залишається компанія Samsung — у третьому кварталі 2023 року їй належить 20% світового ринку. Одними з найбільш продаваних пристроїв виробника виявилися складані Flip 5 і моделі серії Galaxy A.

На 2-му місці розташувалася Apple з 16% ринку, а замикає трійку лідерів Xiaomi з часткою в 12%.

При цьому є бренди, у яких продажі збільшилися за останній рік. Серед них — Honor, Huawei і бренди Transsion Group (Tecno і Infinix). Перша компанія змогла поліпшити показники завдяки зростаючим позиціям глобальних продажів, тоді як Huawei сильно допоміг дебют флагманської лінійки Mate 60 на рідному для компанії китайському ринку.

Аналітики Counterpoint Research вважають, що за підсумками всього 2023 року ринок смартфонів скоротиться до найгірших показників за останні десять років. Це пов’язують з відсутністю необхідності в заміні старих пристроїв на нові на розвинених ринках. Також в останні роки спостерігається розширення сегмента вживаних смартфонів.

УНІАН За матеріалами:

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