Ринок праці, транспорту і логістики відновився на 71% (інфографіка) — Finance.ua

Ринок праці, транспорту і логістики відновився на 71% (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Ринок праці, транспорту і логістики відновився на 71% (інфографіка)

Повномасштабне вторгнення значно вдарило по галузі транспорту і логістики: було зруйновано звичні ланцюги постачання.

Про це пише work.ua

Але попри це, регіони, які до війни були лідерами галузі за кількістю вакансій, і зараз зберігають лідерство. Це Київська (1161), Львівська (414), Дніпропетровська (410) та Одеська області (352). До великої війни у п’ятірку регіонів-лідерів входила Харківська область, але через часті обстріли й руйнування інфраструктури, її місце зайняла Черкаська область (152 вакансії).

Найбільший приріст вакансій у квітні продемонстрували: Чернігівська (26% — 73 вакансії), Черкаська (25% — 152 вакансії), Житомирська (+24% — 124 вакансії) та Івано-Франківська область (21% — 127 вакансій). Також значний приріст за кількістю вакансій показала прифронтова Миколаївська область (22% — 88 вакансій), інфраструктура якої вже була підготовлена у квітні 2023 року до відновлення роботи в межах «зернової ініціативи».

Кого шукають роботодавці

Найзатребуваніші посади у галузі транспорту та логістики у квітні:

водій (1053 вакансії);

логіст (365 вакансій);

водій-міжнародник (363 вакансії);

комплектувальник / вантажник (295 вакансій);

менеджер з продажу (226 вакансій).

Найбільша конкуренція на одну вакансію спостерігається в Київській області, Одеській, Харківській, Полтавській та Запорізькій, а також Дніпропетровській і Львівській. Найнижча конкуренція переважно на заході України: у Чернівецькій, Закарпатській та Житомирській областях.

Найзатребуваніша вакансія серед шукачів — оператор контакт-центру. Друге місце займає посада спеціаліста технічної підтримки. Третє місце — начальник юридичного відділу (юрист).

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