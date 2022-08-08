Ринок праці США: як хороша статистика погіршила ситуацію — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Ринок праці США: як хороша статистика погіршила ситуацію Вчора 17:46 — Фондовий ринок

Минулої п’ятниці оприлюднили важливу статистику з ринку праці США за липень.

Що показала статистика? Американський ВВП падає вже 2 квартали поспіль, а безробіття з березня тримається на історичному мінімумі 3,5%. Раніше вважалося, що ринок праці США трохи «охолоджується», хоча попит на ньому все ще значно перевищує пропозицію. Також важливо відзначити, що ФРС при прийнятті рішень щодо монетарної політики орієнтується на інфляцію та показники зайнятості. Така позитивна статистика з безробіття дає Федрезерву можливість і надалі проводити жорстку грошово-кредитну політику.

можливе ще одне «велике» підвищення ставки. Про це повідомляє аналітик Раніше глава ФРС Джером Пауелл (Jerome Powell) говорив, щоПро це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Безробіття у США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Прогнози:

згідно з прогнозами, до кінця поточного року ставка може становити 3,4%,

до кінця 2023 року — 3,8%,

а до кінця 2024 року — 3,4%.

Говорячи про інфляцію, представники регулятора визнали, що «стрибок» цін є результатом як геополітичної нестабільності, так і попиту, що стимулюється політикою низьких ставок, що проводиться в період пандемії. У ФРС побоювалися, що боротьба із низкою «проінфляційних» факторів може призвести до погіршення ситуації на ринку праці. Але ці побоювання виявилися помилковими, як показала статистика.

Ставка ФРС (%). Джерело: tradingeconomics.com

Реакція інвесторів на статистику

Однак, судячи з реакції інвесторів, для них сильні дані щодо ринку праці США стали приводом для розпродажу. Кошти, отримані від реалізації акцій, спрямовані на купівлю держоблігацій США. Прибутковість цих паперів знову зросла. Проте вона все одно не дає змоги компенсувати втрати від інфляції. Насамперед від такого стану справ страждають пенсійні фонди, які законодавчо зобов’язані зберігати більшу частину коштів у боргових зобов’язаннях США.

Інші учасники ринку шукатимуть можливість компенсувати свої збитки за рахунок активних спекуляцій на ринку акцій та сировини. Саме з цим пов’язана зростання волатильності цін на ці активи. Золото та срібло наприкінці минулого тижня виявилися «під тиском». Попит на них знизився до публікації даних щодо інфляції в США. Якщо вона знову зросте, слід очікувати зростання вартості дорогоцінних металів.

RoboForex За матеріалами:

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