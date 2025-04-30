«Енергоатом» отримав 1,3 мільярда чистого прибутку: куди спрямує кошти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Енергоатом» отримав 1,3 мільярда чистого прибутку: куди спрямує кошти

Фондовий ринок
24
Чистий прибуток АТ «НАЕК «Енергоатом» за 2024 рік сягнув 1,3 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
«Кабінет міністрів України затвердив підсумки роботи „Енергоатома“ за 2024 рік: чистий прибуток компанії — 1,3 млрд грн», — написав він у Телеграм.
За його інформацією, усі 100% прибутку буде спрямовано на покриття збитків попередніх років, дивіденди — не виплачуються.
Уряд також підтвердив висновок незалежного аудитора і затвердив звіт про винагороди наглядовій раді.
Видання Forbes Ukraine повідомило з посиланням на думку експертів та джерел, що після підвищення тарифів на електроенергію «Енергоатом» мав отримати суттєво більший прибуток за 2024 рік.
Згідно з аналізом, у 2024 році «Енергоатом» отримав 1,3 млрд грн чистого прибутку проти 11 млрд грн збитків у 2023. Однак на тлі підвищення тарифів для населення у червні 2024 року на 64% прибуток компаній мав бути більшим. За оцінками експертів, яких опитало видання, це мало покращити фінансовий результат на понад 30 млрд грн за рік.
Пізніше «Енергоатом» заявив, що матеріал Forbes Ukraine щодо фінансових результатів компанії за 2024 рік нібито є «маніпулятивним» та заснований на «викривлених фактах».
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems