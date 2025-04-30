Toyota об’єднується з Waymo для спільної розробки автономних авто — Finance.ua

Toyota об’єднується з Waymo для спільної розробки автономних авто Сьогодні 23:37 — Фондовий ринок

Японський автовиробник Toyota Motor Corp. оголосив про початок співпраці з Waymo — дочірньою компанією Alphabet Inc., яка спеціалізується на технологіях автономного водіння.

До партнерства також долучається технологічний підрозділ Toyota — компанія Woven. Спільно вони планують створити нову платформу для автономного водіння, а також працювати над вдосконаленням особистих автомобілів наступного покоління.

Toyota вже багато років інвестує в штучний інтелект та автономні технології, але досі відставала від таких конкурентів, як американська Tesla або китайська BYD, які активно впроваджують інновації в автопілот. Toyota намагається надолужити втрачений час, адже раніше виникли затримки в розробці її програмної платформи Arene, якою займається дочірня компанія Woven. Причиною цього стали зміни в керівництві у 2023 році. Щоб пришвидшити роботу, у 2024 році Toyota домовилася з компанією Nippon Telegraph & Telephone про спільні інвестиції — 500 мільярдів єн (приблизно $3,3 мільярда) — у створення програмного забезпечення для автономного водіння, яке працюватиме на базі штучного інтелекту.

Для Waymo ця співпраця є важливим стратегічним кроком, адже компанія вперше виходить за межі бізнесу автономного таксі та починає працювати з особистим транспортом. Наразі Waymo забезпечує понад 250 тисяч поїздок щотижня в кількох містах США, зокрема у Феніксі, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско. Розширення на сегмент приватних авто відкриває для компанії нові можливості на глобальному ринку.

Однак головним викликом для автономного транспорту залишаються нормативні обмеження. У Японії, як і в більшості країн, законодавство поки що вимагає обов’язкової присутності водія, який може втрутитися у керування, навіть якщо автомобіль оснащено системами автопілоту. Це суттєво уповільнює масове впровадження таких рішень на ринку.

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