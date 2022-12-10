Ринок оренди житла в Україні: за скільки можна винайняти квартиру (інфографіка) — Finance.ua

Ринок оренди житла в Україні: за скільки можна винайняти квартиру (інфографіка) Сьогодні 10:50 — Особисті фінанси

Ринок оренди житла в Україні: за скільки можна винайняти квартиру (інфографіка)

Станом на кінець листопада у більшості областей спад пропозиції оренди житла. У центральних областях (за виключенням Києва і Київської області) та на сході спостерігається збільшення варіантів орендного житла. Ціни на оренду показують динаміку до зменшення всією Україною. Найбільший спад ціни фіксується в Київській області.

Про це свідчать дані Dom.ria.

В Івано-Франківській області наразі на 37,9% пропозицій менше ніж у літній період, а у Закарпатській області, навпаки — на 12,3% більше.

За типами квартир під оренду: 28,1% — однокімнатні, 37,1% — двокімнатні, 25,5% — трикімнатні, 9,3% — чотирикімнатні й більше.

Інфографіка: Dom.ria

Ціни

Суттєвий спад вартості оренди майже по всій Україні. Найбільший спад в ціни фіксується в Київській області. Наразі в середньому житло можна зняти за 7 515 грн, що на 46,6% менше ніж у жовтні.

Зменшилась на 16,7% середня ціна на оренду 1-кімнатної квартири і в Києві, наразі становить 19 772 грн.

Найнижча вартість оренди, станом на кінець листопада, у Чернігівській області — 2 411 грн, що на 33,8% менше ніж у жовтні.

Спад ціни на 7,1% фіксується і в Закарпатській області. Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири — 17 995 грн.

Інфографіка: Dom.ria

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