​​Ринок нових легкових авто в Україні продовжує падіння: що зараз купують українці — Finance.ua
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​​Ринок нових легкових авто в Україні продовжує падіння: що зараз купують українці

Особисті фінанси
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​​Ринок нових легкових авто в Україні продовжує падіння: що зараз купують українці
​​Ринок нових легкових авто в Україні продовжує падіння: що зараз купують українці
Українці в листопаді придбали 3090 нових легкових автомобілів. Всього за 11 місяців поточного року українці придбали та поставили на облік 34 тисячі нових автомобілів.
Про це повідомляє Укравтопром в Telegram.
Як зазначається, відносно попереднього місяця реєстрації нових авто зменшились майже на 2%, а у порівнянні з листопадом 2021 року скоротились у 2,8 раза.

Найпопулярніші марки

Найпопулярнішою маркою на ринку залишається Toyota. За місяць було зареєстровано 702 нових автівок японської марки. Відносно жовтня поточного року, попит на нові Тойоти збільшився на 6%, але нижче на 28% від листопада 2021 року.
Другий результат у Renault — 387 шт., яка на 43% покращила свій результат попереднього місяця. Відставання від торішнього показника становило 56%.
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Також у лідерський трійці Skoda з 272 зареєстрованими авто (-17% до жовтня 2022 року, −1% до листопада 2021 року.).
Четвертою в рейтингу стала Hyundai — 208 машин. Замикає п’ятірку лідерів Mercedes-Benz — 204 автомобіля.
Титул бестселера місяця отримав кросовер Renault Duster. Протягом листопада свої перші номерні знаки отримали 363 авто цієї моделі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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