Топ-10 найдорожчих та найдешевших авто на українському авторинку — Finance.ua

Топ-10 найдорожчих та найдешевших авто на українському авторинку Сьогодні 20:02 — Технології&Авто

Топ-10 найдорожчих та найдешевших авто на українському авторинку

Експерти Інституту досліджень авторинку опрацювали дані оголошень з продажу автомобілів за осінь 2022 року та склали топ-10 моделей авто з найнижчою та найвищою середніми цінами. До уваги брали лише масові автомобілі, кількість оголошень продажу яких складала не менше 50. Тобто, у рейтинг не увійшли одиничні продажі ультра дорогих чи супер дешевих машин, а визначені саме глобальні тенденції на ринку.

Топ-10 найдешевших авто в Україні

За підсумками осені, найдешевшим автомобілем в Україні виявився «Запорожець» ЗАЗ-968, із середньою ціною $350 та середнім віком 35,3 року. Друге місце зайняв Москвич 2140 (середня ціна $400, середній вік 39,1 року), а третє — ще один Москвич, 412, із середнім віком 37,5 року. Середня ціна такого авто восени 2022 року зафіксована на рівні $400.

Загалом десятка найдешевших авто осені 2022 року за середньою ціною виглядає так:

ЗАЗ 968 — середня ціна $350, середній вік 35,3 року Москвич / АЗЛК 412 — $400, 37,5 року Москвич / АЗЛК 2140 — $400, 39,1 року ИЖ 2125 — $474, 36,3 року ВАЗ 2101 — $550, 42,3 року ИЖ 2715 — $564, 31,6 року ВАЗ 2102 — $600, 41,9 року ЗАЗ 965 — $611, 52,2 року Москвич / АЗЛК 2141 — $619, 31 рік ВАЗ 2103 — $644, 42,9 року

Примітно, що вік усіх автомобілів найнижчого цінового сегмента в Україні зафіксований на рівні понад 30 років. Наймолодшим виявився Москвич 2141 (31 рік), а найстаршим — ЗАЗ 965 (середній вік 52,2 року). На жаль, усі автомобілі найдешевшого сегмента в Україні, це морально та технічно застарілий спадок радянської епохи, котрий поступово замінюють імпортні вживані авто.

Топ-10 найдорожчих авто в Україні

Найдорожчою моделлю серед вживаних автомобілів на ринку виявися BMW X7. Його середня ціна склала $93 999, за авто середнім віком 2,2 року. На другому місці опинився Audi Q8 (середня ціна $74 500, середній вік 2,7 року), а на третьому — Audi E-Tron ($67 000, 1,9 року).

Загалом десятка найдорожчих авто осені 2022 року за середньою ціною виглядає так:

BMW X7 — середня ціна $93 999, середній вік 2,2 року Audi Q8 — $74 500, 2,7 року Audi E-Tron — $67 000, 1,9 року Land Rover Range Rover Velar — $62 500, 3 роки Mercedes-Benz GLS-Class — $59 500, 3,5 року Tesla Model Y — $58 000, 1,1 року Tesla Model X — $57 000, 4,5 року Mercedes-Benz G-Class — $56 500, 11,5 року Mercedes-Benz GLE-CLass — $53 750, 4 роки Porsche Macan — $46 450, 4,8 року

У переліку найдорожчих авто опинилися в основному елітні авто віком до 5 років. Наймолодшою стала Tesla Model Y із середнім віком 1,1 року, а найстарішим — Mercedes-Benz G-Class (середній вік 11,5 року).

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