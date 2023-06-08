Ринок новобудов у травні: будівництво відновлюється, будинки здають в експлуатацію (інфографіка) — Finance.ua

Ринок новобудов у травні: будівництво відновлюється, будинки здають в експлуатацію (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Ринок новобудов у травні: будівництво відновлюється, будинки здають в експлуатацію (інфографіка)

Первинний ринок продовжує позитивний рух: будівництво відновлюється, будинки здають в експлуатацію.

Про це свідчать дані Dim.Ria.

Як зазначається, станом на кінець травня 2023 року, в Україні відкрито 73,3% відділів продажу новобудов. Відсоток тримається майже на одному рівні протягом усієї весни.

Скільки здали в експлуатацію

У травні в Україні здали в експлуатацію дев’ять новобудов, які складають 22 секції. Із них — дві новобудови із дев’ятьма секціями у Києві та одна новобудова із двома секціями у Київській області.

Якщо розглядати період від травня 2022 року до травня 2023 року, то в експлуатацію здали 341 новобудову із 731 секцією. У Києві — 39 новобудов та 120 секцій, а в Київській області - 74 новобудови та 166 секцій.

Станом на кінець травня, в Україні кількість готових новобудов, в яких ведуться продажі - 541. Вони становлять майже 25% від усіх працюючих новобудов.

Також у травні відновлено будівництво у трьох новобудовах, а протягом року (від травня 2022 року до травня 2023 року) — у 133.

Ціни

Середня ціна за м² на кінець травня в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 49 993 грн, що на 1% нижче, ніж у квітні та на 40% вище ніж у лютому 2022 року.

У Київській області середня ціна за м² становить 28 473 грн. У порівнянні із квітнем 2023 року — зростання на 2%, а із лютим 2022 року — зростання на 29%.

Загалом значного спадання ціни майже не простежується. Проте у Харківській області середня вартість за м² становить наразі становить 26 635 грн, і це на 5% менше ніж у лютому минулого року, та 1% менше ніж у квітні цього року.

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