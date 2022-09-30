Ринок NFT-токенів з початку року обвалився на 97% — Finance.ua

Ринок NFT-токенів з початку року обвалився на 97% Вчора 02:02 — Фінтех і Картки

Ринок NFT-токенів з початку року обвалився на 97%

З початку цього року обсяги торгів незамінними токенами (NFT) впали на 97%. З січня по вересень цей показник обвалився з $17 млрд до $466 млн.

Про це йдеться у дослідженні аналітичної компанії Dune Analytics.

Як зазначає Bloomberg, результати дослідження ринку ґрунтуються на моніторингу найбільших NFT-маркетплейсів: OpenSea, NFTX, LarvaLabs, LooksRare, SuperRare, Rarible, Foundation.

У вересні аналітики зафіксували близько 42 тисяч трейдерів NFT, за пікових показників у березні їхня кількість досягала 66 тисяч. За даними Bloomberg, тривала «криптозима» призвела до падіння загальної капіталізації індустрії на $2 трлн.

Перші ознаки падіння ринку NFT були відзначені ще навесні. Якщо наприкінці січня в сегменті NFT було 21 296 продавців, то на початку квітня — лише 7 210.

«Очевидно, що ентузіазм і інтерес, який ми бачили зовсім недавно, зник. Я вважаю, що ми досягли чогось, що не мало достатнього запасу міцності», — уже тоді зазначав американський колекціонер цифрового мистецтва Пабло Родрігес-Фрайле в інтерв’ю Reuters.

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