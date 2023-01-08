Ринок нерухомості за 9 місяців впав майже утричі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ринок нерухомості за 9 місяців впав майже утричі

Нерухомість
94
Ринок нерухомості за 9 місяців впав майже утричі
Ринок нерухомості за 9 місяців впав майже утричі
За 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів купівлі-продажу нерухомості. Це у 2,7 рази менше, аніж торік — за відповідний період 2021 нотаріуси зафіксували 598 тисяч договорів.
Ситуація дещо покращилась у третьому кварталі, проте 2022 все ще залишається провальним для ринку нерухомості.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Мінюсту.
Перважна більшість цих угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків (28%) та земельних ділянок або паїв (38%). Для порівняння: у 2021 році частка договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків складала 36%, а земельних ділянок та паїв — 31% від загальної кількості посвідчених угод.
Ринок нерухомості за 9 місяців впав майже утричі
Купівлі квартир та житлових будинків у 2022 впали майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року. З квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.
Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч.
Ринок нерухомості за 9 місяців впав майже утричі
У найбільш провальному для ринку нерухомості другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.
Ринок нерухомості за 9 місяців впав майже утричі
Стабільно незмінною залишається лише частка договорів, посвідчених приватними нотаріусами — 94% від загальної кількості угод.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.