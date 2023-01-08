Ринок нерухомості за 9 місяців впав майже утричі — Finance.ua

Ринок нерухомості за 9 місяців впав майже утричі Сьогодні 21:06 — Нерухомість

Ринок нерухомості за 9 місяців впав майже утричі

За 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили 224 тисячі договорів купівлі-продажу нерухомості. Це у 2,7 рази менше, аніж торік — за відповідний період 2021 нотаріуси зафіксували 598 тисяч договорів.

Ситуація дещо покращилась у третьому кварталі, проте 2022 все ще залишається провальним для ринку нерухомості.

Про це повідомляє Опендатабот , платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Мінюсту.

Перважна більшість цих угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків (28%) та земельних ділянок або паїв (38%). Для порівняння: у 2021 році частка договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків складала 36%, а земельних ділянок та паїв — 31% від загальної кількості посвідчених угод.

Купівлі квартир та житлових будинків у 2022 впали майже у 3,5 рази: з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року. З квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали минулого року було посвідчено 183 тисячі договорів, то цьогоріч — лише 85 тисяч.

У найбільш провальному для ринку нерухомості другому кварталі кількість угод впала до 11 тисяч.

Стабільно незмінною залишається лише частка договорів, посвідчених приватними нотаріусами — 94% від загальної кількості угод.

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