Ринок нерухомості в Дубаї досяг рекордних значень — Finance.ua

Ринок нерухомості в Дубаї досяг рекордних значень Сьогодні 07:01 — Нерухомість

Ринок нерухомості в Дубаї досяг рекордних значень

У Дубаї активність ринку нерухомості у 2022 році досягла рекордних значень: було зафіксовано 88 028 транзакцій станом на листопад. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс майже на 32% (2021 року було зафіксовано 60 258 транзакцій).

Як повідомляє Gulf Business , посилаючись на звіт Zeitgeist 2022 від порталу Property Finder, у грошовому вираженні ринок нерухомості досяг $65,3 млрд, ця цифра зросла на 61% порівняно з 2021 роком. Менеджер Property Finder Скотт Бонд зазначив, що на зміни поведінки покупців вплинула нестабільність ринкової кон’юнктури у 2022 році.

«Ринок продемонстрував рекордні показники завдяки зростаючому попиту, нещодавнім подіям та ініціативам, таким як чемпіонат світу з футболу, „золота віза“ та більш масштабним спробам перейти до цифрової економіки», — зазначив експерт.

За даними порталу, найбільш затребуваними цього року виявилися такі райони Дубаю: Palm Jumeirah, Downtown Dubai, Jumeirah Village Circle, Jumeirah Beach Residences та Jumeirah Lakes Towers.

Як повідомлялось, у Дубаї, який вважається одним із найвищих технологій у світі, існує банальна проблема з каналізаційними стоками. Виявилося, що міська каналізація не розрахована на нові величезні хмарочоси, тому багато висоток не були підключені до зливних комунікацій. Тому міська влада взялася за розробку нової системи, яка обіцяє бути найпередовішою у світі. Грамотне керування стічними водами дозволить збільшити виробництво до мільйонів літрів придатної для зрошення води.

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