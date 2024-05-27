Ринок алюмінію опинився в епіцентрі зіткнення між найбільшими трейдерами та банками — Finance.ua
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Ринок алюмінію опинився в епіцентрі зіткнення між найбільшими трейдерами та банками

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На ринку алюмінію зіткнулись найбільші трейдери та банки світу, в результаті якого з рук в руки переходить метал на суму понад 1 мільярд доларів, а на складах Лондонської біржі металів утворюються довжелезні черги.
Про це повідомляє Bloomberg.
Сировинний гігант Trafigura Group: за останні тижні поставив на Лондонську біржу металів (ЛБМ) величезні обсяги алюмінію, при цьому заявляючи про свої песимістичні прогнози.
З іншого боку, банки і хедж-фонди, включаючи Squarepoint Capital LLP, Citigroup Inc. і JPMorgan Chase & Co., у відповідь скупили метал Trafigura і замовили його назад зі складської системи, за словами людей, знайомих з цим питанням, — передає Bloombeg.
Це призвело до значних змін у розподілі світових запасів алюмінію в той час, коли прогнозують його дефіцит у майбутньому.
Trafigura накопичувала запаси алюмінію в Порт-Кланг протягом останнього року, більша частина якого надходила з Індії, де торговий дім має великі контракти з постачальниками.
Але ніхто на ширшому ринку алюмінію не знав точно, що Trafigura робитиме з цим металом.
Натомість за останні два тижні близько 650 000 тонн алюмінію, що знаходилися в Порт-Кланг, були раптово переведені на ЛБМ на умовах варранту (цінний папір, що дає право на купівлю деякої кількості акцій компанії в будь-який час до завершення дії контракта за певною ціною).
Аналітик Генрі Ван спрогнозував падіння цін на алюміній, заявивши, що зараз спостерігається «дуже похмура картина попиту», і відзначивши нещодавні перезапуски металургійних заводів.
У короткостроковій перспективі покупці алюмінію в Порт-Кланг, швидше за все, використовуватимуть його для так званих фінансових угод — утримуватимуть фізичний алюміній і продаватимуть ф’ючерси за вищими цінами. Але в довгостроковій перспективі найбільшу вигоду торгівля принесе, якщо фізичний ринок звузиться до рівня, який дозволить відвантажувати алюміній реальним покупцям з отриманням прибутку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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