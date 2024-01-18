Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску: цього разу в Закарпатті — Finance.ua
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Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску: цього разу в Закарпатті

Казна та Політика
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Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску: цього разу в Закарпатті
Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску: цього разу в Закарпатті
Румунські фермери, які протестують на кордоні і вже заблокувати два КПП у Чернівецькій області, 18 січня заблокували за допомогою техніки пункт пропуску «Халмеу-Дякове» у Закарпатській області.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
«Румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску „Халмеу-Дякове“ фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою», — йдеться в повідомленні.
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Митники додають, що для того, щоб уникнути блокування проїзду легкових авто, наразі тимчасово зупинено рух вантажівок.
Зазначається, що інформації про те, скільки триватиме блокування КПП на даний час немає.
В ДМС додали, що зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі зареєстровано 607 транспортних засобів.
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Нагадаємо, 13 січня рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет» було заблоковано протестувальниками. Блокада тривала протягом 6 годин, після чого була припинена. У той же вечір відбулася зустріч між представниками Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії і перевізниками й фермерами. Вони погодили низку пунктів для врегулювання ситуації, які можна було б реалізувати протягом 30 днів. Попри це, протест продовжився.
16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували та блокували кордон з Україною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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