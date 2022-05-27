Румунія вийде з інвестиційних банків, які очолює росія — Finance.ua
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Румунія вийде з інвестиційних банків, які очолює росія

Вчора 19:41Фондовий ринок
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Румунія вийде з інвестиційних банків, які очолює росіяРумунія вийде з інвестиційних банків, які очолює росія
Уряд Румунії оголосив про намір вийти з Міжнародного банку економічного співробітництва (IBEC) та Міжнародного інвестиційного банку (IBB), основним акціонером яких є рф.
Про це пише Euractiv.
«Вихід здійснено протягом щонайменше шести місяців з моменту повідомлення, відповідно до Конвенції IBEC. Координація буде проводитися з Польщею, Чехією, Словаччиною та Болгарією, щоб забезпечити одночасний вихід», — йдеться у рішенні уряду.
IBEC надає цільову підтримку експортно-імпортних операцій між країнами-членами, до яких входять Болгарія, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина, а також російська федерація, Монголія та В’єтнам.
Заснований у 1963 році банк колишніх соціалістичних держав на кінець 2021 року мав активи у 776 мільйонів євро.
У квітні Fitch Ratings відкликало рейтинги IBEC через брак інформації.
Водночас Міжнародний інвестиційний банк (IBB), штаб-квартира якого нещодавно перемістилася до Будапешта за підтримки уряду Угорщини, раніше вважався «троянським конем Путіна» і викликав занепокоєння за кордоном, особливо в США, йдеться у повідомленні.
У 2019 році дев’ять сенаторів США-демократів, включаючи тодішнього кандидата на вибори в президенти від партії Берні Сандерса, написали лист, у якому висловили свої застереження щодо ІBB, який «широко розглядається як підрозділ російської секретної служби».
Угорська опозиція назвала цю фінансову установу «банком-шпигуном» і вимагала виходу Угорщини після вторгнення росії в Україну, але уряд вимогу відхилив.
росія є найбільшим акціонером банку з 47,46%, за нею йде Угорщина (17,37%). Болгарії належить 9,93%, Чехії (8,80%), Румунії (6,14%) та Словаччині (6,7%) відповідно.
За матеріалами: Главком
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