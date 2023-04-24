Румунія встановлює нові правила транзиту аграрних вантажів з України — Finance.ua
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Румунія встановлює нові правила транзиту аграрних вантажів з України

Казна та Політика
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Румунія у понеділок, 24 квітня, розпочне пломбування транспортних засобів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту.
Про це повідомляє пресслужба «Укртрансбезпеки».
«Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії», — йдеться в повідомленні.
Про відповідне рішення стало відомо під час зустрічі Міністра агрополітики України Миколи Сольського та його румунського колеги, міністра Петре Деа.
Зазначається, що перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов.
За матеріалами:
Економічна Правда
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