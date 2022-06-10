Рубль рекордно зміцнився: чому це проблема для росії — Finance.ua

Рубль рекордно зміцнився: чому це проблема для росії

Вчора 18:03 — Валюта

Росія стала найбільш підсанкційною країною світу і, незважаючи на це, її рубль суттєво зміцнився. Тепер у країні-агресорі відчайдушно намагаються послабити свою валюту, адже це шкодить економіці.

Зараз рубль міцніший, ніж це було до повномасштабного вторгнення оосії в Україну. За даними Yahoo! Finance , один долар коштує 58,15 рубля.

Зазначимо, що на 24 лютого рубль був на рівні 80 за долар. У березні він навіть досягав рівнів 150 рублів за долар.

Чому росії шкодить міцний рубль

Китай роками утримує свою національну валюту від надмірного зміцнення, оскільки у нього експорт переважає над імпортом. Це нормальна практика:

Якщо країна орієнтована на експорт, їй вигідна слабка національна валюта. Адже в такому разі експортер отримує більше грошової маси у нацвалюті.

Якщо країна більш імпортозалежна, їй навпаки вигідно мати міцну валюту, щоб витрачати менше грошей на купівлю товарів з-за кордону.

росія зараз працює чисто на експорт. Лише контейнерний імпорт у росію впав на 60%, за даними Bloomberg. Водночас країна-агресор продовжує продавати свої енергоносії на експорт.

Через міцний рубль експортери платять менше податків до бюджету, а споживачі віддають перевагу більш дешевому імпорту (який ще залишився), витісняючи з ринку місцевих виробників. Отже, Росії зараз був би вигідний слабкий рубль.

Чому рубль зміцнився

На початку повномасштабної війни рубль почав знецінюватись. І центробанк поспішив запровадити низку валютних обмежень, щоб штучно тримати курс на міцному рівні.

Але згодом і попит на долар упав сам собою — вже навіть не потрібно було тримати всі ті обмеження, оскільки через падіння імпорту у бізнесу та людей не було необхідності купувати долар.

Попит на валюту став набагато нижчим за пропозицію, що започаткувало рекордне зміцнення рубля.

Тепер міцний рубль став проблемою. Центробанк росії назвав це ключовим ризиком у своєму звіті за 31 травня.

Очікується, що центральний банк може ще раз опустити ключову ставку у спробі послабити долар. Цього разу ставка може впасти нижче за довоєнний рівень.

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