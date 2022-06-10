Рубль рекордно зміцнився: чому це проблема для росії — Finance.ua

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Рубль рекордно зміцнився: чому це проблема для росії

Вчора 18:03Валюта
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Росія стала найбільш підсанкційною країною світу і, незважаючи на це, її рубль суттєво зміцнився. Тепер у країні-агресорі відчайдушно намагаються послабити свою валюту, адже це шкодить економіці.
Зараз рубль міцніший, ніж це було до повномасштабного вторгнення оосії в Україну. За даними Yahoo! Finance, один долар коштує 58,15 рубля.
Зазначимо, що на 24 лютого рубль був на рівні 80 за долар. У березні він навіть досягав рівнів 150 рублів за долар.
Рубль рекордно зміцнився: чому це проблема для росії

Чому росії шкодить міцний рубль

Китай роками утримує свою національну валюту від надмірного зміцнення, оскільки у нього експорт переважає над імпортом. Це нормальна практика:
  • Якщо країна орієнтована на експорт, їй вигідна слабка національна валюта. Адже в такому разі експортер отримує більше грошової маси у нацвалюті.
  • Якщо країна більш імпортозалежна, їй навпаки вигідно мати міцну валюту, щоб витрачати менше грошей на купівлю товарів з-за кордону.
росія зараз працює чисто на експорт. Лише контейнерний імпорт у росію впав на 60%, за даними Bloomberg. Водночас країна-агресор продовжує продавати свої енергоносії на експорт.
Через міцний рубль експортери платять менше податків до бюджету, а споживачі віддають перевагу більш дешевому імпорту (який ще залишився), витісняючи з ринку місцевих виробників. Отже, Росії зараз був би вигідний слабкий рубль.

Чому рубль зміцнився

  • На початку повномасштабної війни рубль почав знецінюватись. І центробанк поспішив запровадити низку валютних обмежень, щоб штучно тримати курс на міцному рівні.
  • Але згодом і попит на долар упав сам собою — вже навіть не потрібно було тримати всі ті обмеження, оскільки через падіння імпорту у бізнесу та людей не було необхідності купувати долар.
  • Попит на валюту став набагато нижчим за пропозицію, що започаткувало рекордне зміцнення рубля.
  • Тепер міцний рубль став проблемою. Центробанк росії назвав це ключовим ризиком у своєму звіті за 31 травня.
  • Очікується, що центральний банк може ще раз опустити ключову ставку у спробі послабити долар. Цього разу ставка може впасти нижче за довоєнний рівень.

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За матеріалами: Телеканал 24
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