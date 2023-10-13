Рубль припинив зростання вже на другий день після указу путіна про продаж валютної виручки — Finance.ua

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Рубль припинив зростання вже на другий день після указу путіна про продаж валютної виручки

Валюта
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Рубль припинив зростання вже на другий день після указу путіна про продаж валютної виручки
Рубль припинив зростання вже на другий день після указу путіна про продаж валютної виручки
Курс російського рубля на основній біржовій сесії 13 жовтня почав тяжіти до зниження після сильного зростання на попередніх торгах, спровокованого президентським указом владіміра путіна про обов’язковий продаж експортної валютної виручки, введеним для стабілізації курсу рубля.
Такі дані наводить агентство Reuters.
Після 11.00 ранку пара долар/рубль розрахунками котирувалася по 97,53. Щодо попереднього дня рубль втратив 0,1%.
Пара євро/рубль котирувалася на цей час по 103,02. Рубль втратив 0,2%.

Довідка Finance.ua:

  • 11 жовтня ввечері, вже після закриття біржових валютних торгів, стало відомо, що президент РФ Володимир путін підписав указ про обов’язковий продаж валютної виручки окремими великими експортерами для стабілізації курсу рубля.
  • І вже 12 жовтня пара долар/рубль склала значення 96,46 руб/долар — вперше з 27 вересня. Таким чином, рубль набрав 3,3% порівняно з попереднім днем, до підписання указу.
  • Пара євро/рубль 12 жовтня котирувалася по 102,81 — і тут рубль набрав 3,5% порівняно з попереднім днем. До таких показників рубль зміцнився вперше 29 вересня.
  • Водночас експерти, яких протягом дня опитували російські ЗМІ, хоча й визнавали одномоментний ефект від указу путіна, однак жоден із них не висловився на користь того, що обов’язковий продаж валютної виручки надалі радикально вплине на курс рубля.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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