Розвивиток бізнесу з ПРАВЕКС БАНК: гнучке кредитування, персональні рішення — Finance.ua
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Розвивиток бізнесу з ПРАВЕКС БАНК: гнучке кредитування, персональні рішення

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Розвивиток бізнесу з ПРАВЕКС БАНК: гнучке кредитування, персональні рішення
Розвивиток бізнесу з ПРАВЕКС БАНК: гнучке кредитування, персональні рішення
ПРАВЕКС БАНК пропонує кредитну лінійку, орієнтовану на потреби малого бізнесу — як фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб. Пропозиція охоплює різноманітні потреби для розвитку та масштабування.
У кредитному портфелі представлені чотири основні продукти, призначені для щоденних та стратегічних потреб підприємців, а саме: овердрафт, кредит з грошовим покриттям, кредит на фінансування оборотного капіталу та інвестиційний кредит.
Основні переваги кредитних пропозицій:
Овердрафт видається без застави, забезпечує стабільний доступ до фінансів та нараховує відсотки лише на фактично використані кошти.
Кредит з грошовим покриттям зі ставкою від 2,5% маржі до ставки за депозитом в гривні. Ставка залишається фіксованою на весь строк кредитування.
Кредит на фінансування оборотного капіталу до 1 000 000 грн, видається без застави, доступний до відкриття за державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».
Інвестиційний кредит пропонує кредитні кошти для придбання основних засобів для ведення бізнесу, таких як транспортні засоби, обладнання або нерухоме майно.
«Протягом 2024 року ПРАВЕКС БАНК погодив 73% кредитних заявок клієнтів малого бізнесу. Такий показник свідчить про гнучкий та адаптивний підхід, що дозволяє задовольнити фінансові потреби клієнтів і відповідає тенденціям часу», — зазначив Анатолій Вербаховський, керівник відділу малого бізнесу ПРАВЕКС БАНК.
ПРАВЕКС БАНК — надійний банк з іноземним капіталом та частина однієї з найбільших європейських фінансових груп Intesa Sanpaolo.
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За матеріалами:
Правекс Банк
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