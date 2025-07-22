Розвивиток бізнесу з ПРАВЕКС БАНК: гнучке кредитування, персональні рішення — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Розвивиток бізнесу з ПРАВЕКС БАНК: гнучке кредитування, персональні рішення Сьогодні 13:35

Розвивиток бізнесу з ПРАВЕКС БАНК: гнучке кредитування, персональні рішення

ПРАВЕКС БАНК пропонує кредитну лінійку, орієнтовану на потреби малого бізнесу — як фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб. Пропозиція охоплює різноманітні потреби для розвитку та масштабування.

У кредитному портфелі представлені чотири основні продукти, призначені для щоденних та стратегічних потреб підприємців, а саме: овердрафт, кредит з грошовим покриттям, кредит на фінансування оборотного капіталу та інвестиційний кредит.

Основні переваги кредитних пропозицій:

• Овердрафт видається без застави, забезпечує стабільний доступ до фінансів та нараховує відсотки лише на фактично використані кошти.

• Кредит з грошовим покриттям зі ставкою від 2,5% маржі до ставки за депозитом в гривні. Ставка залишається фіксованою на весь строк кредитування.

• Кредит на фінансування оборотного капіталу до 1 000 000 грн, видається без застави, доступний до відкриття за державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».

• Інвестиційний кредит пропонує кредитні кошти для придбання основних засобів для ведення бізнесу, таких як транспортні засоби, обладнання або нерухоме майно.

«Протягом 2024 року ПРАВЕКС БАНК погодив 73% кредитних заявок клієнтів малого бізнесу. Такий показник свідчить про гнучкий та адаптивний підхід, що дозволяє задовольнити фінансові потреби клієнтів і відповідає тенденціям часу», — зазначив Анатолій Вербаховський, керівник відділу малого бізнесу ПРАВЕКС БАНК.

ПРАВЕКС БАНК — надійний банк з іноземним капіталом та частина однієї з найбільших європейських фінансових груп Intesa Sanpaolo.

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