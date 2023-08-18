Розвідка Великої Британії оцінила загрозу атак рф на енергетичну інфраструктуру України цієї зими — Finance.ua
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Розвідка Великої Британії оцінила загрозу атак рф на енергетичну інфраструктуру України цієї зими

Енергетика
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Розвідка Великої Британії оцінила загрозу атак рф на енергетичну інфраструктуру України цієї зими
Розвідка Великої Британії оцінила загрозу атак рф на енергетичну інфраструктуру України цієї зими
За оцінкою британської розвідки, удари рф по енергетичній інфраструктурі, ймовірно, продовжаться, проте Україні вистачить запасів палива протягом зимового періоду.
Про це пише міністерство Великої Британії.
За словами розвідки, попри постійний тиск зі сторони росії, зусилля України з нарощування запасів палива, швидше за все, увінчаються успіхом і забезпечать достатні запаси палива протягом зимового періоду.
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Зазначається, що Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплових електростанцій та теплових електростанцій у зимовий період, а також суттєві запаси газу, які забезпечують додатковий резерв.
«Попри те, що напади росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистем навіть в умовах воєнного часу», — додали у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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