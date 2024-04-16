Розумна підвіска Pendant запам’ятає усе, що вам говорили за день — Finance.ua

Розумна підвіска Pendant запам’ятає усе, що вам говорили за день Сьогодні 18:10 — Технології&Авто

Розумна підвіска Pendant запам’ятає усе, що вам говорили за день

У рядах ШІ-гаджетів прибуло — компанія Limitless представила новий носимий пристрій Pendant, який дещо нагадує кліпсу або підвіску. Суть у тому, що ви її носите на собі цілий день, а вона записує ваші розмови та аналізує їх, аби видати зрештою стислий зміст.

Подібно до AI Pin, який днями розкритикували оглядачі, Pendant можна прикріпити на одяг або носити на шнурку на шиї. Підвіска — частина загальної екосистеми Limitless і загалом подібні до Pendant функції можна використовувати в окремому застосунку й без самого пристрою (є сторінка в інтернеті, а також програми для Mac та Windows).

«Основна робота пов’язана з зустрічами. Підготовка до розмов, транскрибування, нотатки у реальному часі та надання підсумків», — каже гендиректор Limitless Ден Сірокер.

Батареї пристрою, за словами Сірокера, «вистачить на 100 годин». Pendant також використовуватиме технологію, яка допоможе мікрофону зосередитись безпосередньо на людині, що розмовляє поруч, і прибрати сторонні звуки.

Пристрій має «режим згоди» — якщо система виявить новий голос, і не почує згоди на запис, то не розпочне його; а також індикатор, який світитиметься під час запису.

Вартість Pendant — $99, однак ще по $20 на місяць доведеться платити за підписку. У продаж пристрій надійде у серпні.

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