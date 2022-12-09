Розтрата на ₴250 мільйонів: ВАКС відправив під арешт керівника благодійного фонду — Finance.ua

Розтрата на ₴250 мільйонів: ВАКС відправив під арешт керівника благодійного фонду Сьогодні 15:15 — Кримінал

Апеляційна палата ВАКС обрала запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад ₴20 мільйонів для керівника благодійного фонду, який фігурує у справі про розтрату ₴250 мільйонів посадовцями Мінекономіки.

Про це поінформувала пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

«Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 8 грудня 2022 року розглянула апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС від 29 листопада 2022 року про застосування 1,82 млн грн застави до керівника благодійного фонду», — уточнюється у повідомленні.

Як зазначається, ця особа підозрюється у пособництві та розтраті 250 млн грн держпідприємства шляхом перерахунку цих коштів з держбюджету на рахунок його благодійної організації на закупівлю балістичних жилетів для потреб Міноборони України, які не були придбані (ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209 ККУ).

«За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу захисника без задоволення та частково задовольнила скаргу сторони обвинувачення, змінивши запобіжний захід підозрюваному на тримання під вартою з альтернативою внесення понад 20 млн грн застави», — заявили у Апеляційній палаті ВАКС.

Це рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі запобіжний захід колишньому в.о. держсекретаря Міністерства економіки України у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 24,8 млн грн застави у справі про можливе незаконне заволодіння понад 250 млн грн держкоштів через рахунки благодійного фонду.

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