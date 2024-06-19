Розширили коло людей, які зможуть отримати одноразову допомогу в разі загибелі захисника — Finance.ua
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Розширили коло людей, які зможуть отримати одноразову допомогу в разі загибелі захисника

Особисті фінанси
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Розширили коло людей, які зможуть отримати одноразову допомогу в разі загибелі захисника
Розширили коло людей, які зможуть отримати одноразову допомогу в разі загибелі захисника
Кабінет Міністрів розширив коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Хто тепер входить в це коло осіб:

  • закріплено право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
  • онуків загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;
  • дітей, народжених після загибелі (смерті) військовослужбовця.
«Також визначене коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) згаданої категорії осіб у разі відсутності особистого розпорядження, а також тих, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги, незалежно від наявності чи відсутності особистого розпорядження», — зазначив Лубінець.
Крім того, уряд встановив порядок розподілу часток одноразової грошової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу, від отримання своєї частки.
«Закріплено заборону відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена», — йдеться у повідомленні.
Як розповів Лубінець, Офіс омбудсмана активно долучався до опрацювання положень цього нормативно-правового акту.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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