Розрив зернової угоди: Франція назвала це «шантажем» і закликала росію переглянути рішення — Finance.ua
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Розрив зернової угоди: Франція назвала це «шантажем» і закликала росію переглянути рішення

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Франція засудила вихід росії із «зернової угоди» і назвала «шантажем», що впливає на глобальну продовольчу безпеку, пише УНН з посиланням на МЗС країни.
«Франція засуджує призупинення росією її участі в Чорноморській зерновій ініціативі. росія несе всю відповідальність за блокування судноплавства в цьому морському просторі та незаконну блокаду українських портів. росія повинна припинити свій шантаж щодо глобальної продовольчої безпеки і переглянути своє рішення.», — йдеться в заяві МЗС Франції.
Водночас у зовнішньополітичному відомстві зауважили, що спільно зі своїми партнерами Франція продовжить активізувати свою діяльність з метою зниження ризиків продовольчої нестабільності для найвразливіших груп населення в усьому світі, зокрема за допомогою коридорів солідарності ЄС, які мають надважливе значення і з березня 2022 року дали змогу вивезти з України 38 млн тонн зерна.
Франція також збільшила обсяг своєї міжнародної продовольчої допомоги на 2023 рік до більш ніж 840 млн євро, щоб допомагати тим, хто страждає від відсутності продовольчої безпеки та недоїдання внаслідок російської агресії проти України, йдеться в заяві.
За матеріалами:
УНН
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