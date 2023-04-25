Розробники Visa працюватимуть над створенням криптовалютних продуктів — Finance.ua

Розробники Visa працюватимуть над створенням криптовалютних продуктів Сьогодні 21:26 — Криптовалюта

Розробники Visa працюватимуть над створенням криптовалютних продуктів

Голова відділу криптовалют платіжної компанії Visa К’ю Шеффілд представив амбітну дорожню карту криптопродуктів, які розробники Visa планують створити найближчим часом.

За словами Шеффілда, платіжний гігант сприятиме масовому прийняттю загальнодоступних мереж блокчейнів. У зв’язку з цим Шеффілд закликав зацікавлених інженерів-програмістів поділитися своїм досвідом із компанією.

На офіційному сайті Visa вказано, що компанія «створює продукти наступного покоління, щоб спростити комерцію в цифровому та мобільному житті кожного».

Представники платіжного гіганта рішуче налаштовані створити нові криптовалютні продукти, що привернуть увагу більшої кількості нових клієнтів та розвинуть сферу цифрових активів. Під час конференції StarkWare Sessions 2023 у Тель-Авіві Шеффілд повідомив, що компанія тестує можливість здійснення розрахункових транзакцій у стейблкоїні USDC на Ethereum. Щоправда, поки йдеться тільки про великі платежі.

noworries За матеріалами:

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