Криптовалюта Ethereum зросла на третину у найкращий тиждень з 2021 року — Finance.ua

Криптовалюта Ethereum зросла на третину у найкращий тиждень з 2021 року
Цього тижня другий за величиною цифровий токен Ethereum очолив масштабне ралі криптовалют, показавши найвище зростання з 2021 року, чому сприяло ослаблення глобальної торгової напруги.
Про це пише Bloomberg 9 травня.
Криптовалюта підскочила на 14% у пʼятницю до $2490, збільшивши своє тижневе зростання майже до 33%.
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Токен показав найрізкіший тижневий приріст з 2021 року, коли низькі відсоткові ставки підживлювали криптовалютний бум епохи пандемії.
Біткоїн, лідер галузі, виріс на 1,7% до $104 336, оскільки настрої в цифрових активах покращилися після нової торгової угоди між США та Великою Британією. Угода сигналізує про відлигу у глобальних економічних відносинах після періоду ескалації мит за президента Дональда Трампа, який вразив ринки.
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Зростання Ether також відображає відновлення уваги інвесторів до технологічного оновлення Ethereum і впровадження оновлення Pectra. Зміни спрямовані на зниження комісій за транзакції, підвищення ефективності мережі та включення складніших функцій гаманця — кроки, які вважаються необхідними для відображення конкуренції з боку конкурентів, що швидко ростуть, таких як Solana.
Незважаючи на недавнє зростання, курс Ethereum, як і раніше, нижчий за історичний максимум, досягнутий у листопаді 2021 року, приблизно на 50%, продовжуючи відставати від біткоїну та інших найбільш ефективних цифрових активів.
Нагадаємо, США і Велика Британія 8 травня оголосили про укладання обмеженої двосторонньої торгової угоди, яка залишає в силі 10-відсоткові мита Трампа на британський експорт, незначно розширює доступ до сільськогосподарської продукції для обох країн і знижує заборонні мита США на експорт британських авто.
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