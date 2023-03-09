Розробники Google працюють над створенням штучного інтелекту, що розумітиме понад 1000 мов — Finance.ua
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Розробники Google працюють над створенням штучного інтелекту, що розумітиме понад 1000 мов

Технології&Авто
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Розробники Google працюють над створенням штучного інтелекту, що розумітиме понад 1000 мов
Розробники Google працюють над створенням штучного інтелекту, що розумітиме понад 1000 мов
Розробники Google повідомили про роботу над універсальною мовною моделлю на базі штучного інтелекту (Universal Speech Model або USM). Цей проект став частиною спроби компанії побудувати систему, здатну розуміти 1000 найпоширеніших мов світу.
У понеділок, 6 березня, представники компанії поділились новою інформацією про свій ШІ, який у Google описують як «критичний перший крок» у реалізації своїх планів у цій галузі.
USM вже використовується Google для створення субтитрів на YouTube. Наразі модель підтримує автоматичне розпізнавання 100 мов.

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У розмові з журналістами The Verge віцепрезидент з досліджень Google AI Зубін Гахрамані наголосив: «Маючи єдину модель, яка піддається впливу і тренується на багатьох мовах, ми отримуємо набагато кращі результати під час вивчення мов з обмеженими ресурсами, інформації про які є дуже мало. Шлях до тисячі мов не полягає у створенні тисячі різних моделей. Мови подібні до організмів, вони еволюціонували одна від одної і мають певну схожість».
Однією зі сфер застосування технології USM може бути використання в окулярах доповненої реальності. Система зможе в режимі реального часу перекладати чуже мовлення, виводячи результати безпосередньо на дисплей AR-окулярів. Втім, до появи остаточної версії універсальної мовної моделі поки досить далеко, підсумували представники компанії.

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За матеріалами:
noworries
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