Розпочалась виплата вкладникам Сбєрбанку в Україні — Finance.ua

Розпочалась виплата вкладникам Сбєрбанку в Україні

Розпочалась виплата вкладникам Сбєрбанку в Україні

З 25 березня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати коштів вкладникам дочірнього для російського «Сбербанку» Міжнародного резервного банку.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

Відшкодування коштів вкладникам здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів.

Відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків-агентів Фонду , підключених до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення одного із визначених банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Нагадаємо, одразу після початку російського вторгнення в Україну Нацбанк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем російської федерації.

Йдеться про АТ «Міжнародний резервний банк», який на 100% належить ПАТ «Сбєрбанк росії», та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку «ВЕБ.рф».

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