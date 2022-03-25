Розпочалась виплата вкладникам Сбєрбанку в Україні — Finance.ua

Відшкодування коштів вкладникам здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів.
Відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків-агентів Фонду, підключених до Автоматизованої системи виплат Фонду.
Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення одного із визначених банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.
Нагадаємо, одразу після початку російського вторгнення в Україну Нацбанк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем російської федерації.
Йдеться про АТ «Міжнародний резервний банк», який на 100% належить ПАТ «Сбєрбанк росії», та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку «ВЕБ.рф».