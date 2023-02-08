Розмитнення авто у січні впало на 64% – названо топ моделей — Finance.ua

Розмитнення авто у січні впало на 64% – названо топ моделей
У січні в Україну було ввезено та зареєстровано 11,5 тис. легкових автомобілів. Показник розмитнення впав на 64% порівняно з даними січня 2022-го.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«Водночас таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже вчетверо перевищило січневий ринок нових машин», — сказано в повідомленні.
Топ найпопулярніших моделей:
- найпопулярнішою вживаною автівкою у минулому місяці став Renault Megane. Упродовж січня на українські номери перейшли 926 авто цієї моделі;
- другий результат у Volkswagen Golf — 765 шт.;
- на третьому місці Skoda Octavia — 620 шт.;
- Volkswagen Passat — 509 шт.;
- Ford Focus — 314 шт.
Середній вік вживаних авто, що у січні перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Audi 80 1993 року випуску.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:
Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗
Поділитися новиною