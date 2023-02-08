Розмитнення авто у січні впало на 64% – названо топ моделей — Finance.ua

Розмитнення авто у січні впало на 64% – названо топ моделей Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Розмитнення авто у січні впало на 64% – названо топ моделей

У січні в Україну було ввезено та зареєстровано 11,5 тис. легкових автомобілів. Показник розмитнення впав на 64% порівняно з даними січня 2022-го.

Про це повідомляє «Укравтопром».

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«Водночас таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже вчетверо перевищило січневий ринок нових машин», — сказано в повідомленні.

Топ найпопулярніших моделей:

найпопулярнішою вживаною автівкою у минулому місяці став Renault Megane. Упродовж січня на українські номери перейшли 926 авто цієї моделі;

другий результат у Volkswagen Golf — 765 шт.;

на третьому місці Skoda Octavia — 620 шт.;

Volkswagen Passat — 509 шт.;

Ford Focus — 314 шт.

Середній вік вживаних авто, що у січні перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Audi 80 1993 року випуску.

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