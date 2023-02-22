Розлучення, «комуналка» та суди чорнобильців проти Соцстраху: через що найбільше судяться в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Розлучення, «комуналка» та суди чорнобильців проти Соцстраху: через що найбільше судяться в Україні (інфографіка) Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Розлучення, «комуналка» та суди чорнобильців проти Соцстраху: через що найбільше судяться в Україні (інфографіка)

Державна судова адміністрація (ДСА) відкриває все більше даних, які дають змогу відстежувати роботу судів. Через повномасштабне вторгнення та окупацію частини країни росією у українських судів очікувано зросло навантаження, і, відповідно, це не могло не позначитись на термінах судового розгляду.

Про це пише Опендатабот. Експерти порталу проаналізували дані ДСА по категоріях судових справ у 2022 році.

Дослідивши понад 7,7 млн справ, аналітики знайшли типи справ, які блокують юридичну систему.

«За неповний 2022 рік витрати бюджету на громадський порядок та судочинство виросли у 2,6 разів. Саме ці категорії — те навантаження судової системи, на яке йдуть бюджетні кошти», — сказано в дослідженні.

Інфографіка: Опендатабот

Адміністративні справи

В адміністративних судах найпопулярнішою категорією у 2022 році з великим відривом стали спори у сфері державного страхування «чорнобильців» — їх налічується більше 51 тисячі.

До топ-10 з великим відривом також потрапили оскарження «водійських» штрафів. А ось податкові спори, серед яких стягнення податкового боргу, реалізації податкового контролю тощо, лише замикають перелік.

Інфографіка: Опендатабот

Цивільні справи

У цивільному топі першість впевнено утримують справи зі стягнення боргів за оплату «комуналки» — 52 тисячі за рік. Ця категорія спорів є абсолютним лідером серед судових справ усіх судів.

Попри те що кількість розлучень через РАГС торік скоротилася на 40%, судові справи про розірвання шлюбу та пов’язані з цим процеси у 2022 році були у топі — їх понад 50 тисяч. А спори щодо стягнення аліментів, яких на розгляді українських судів майже 17 тисяч, зайняли в цьому рейтингу п’яте місце.

Інфографіка: Опендатабот

Господарські справи

Господарські спори — це невирішені проблеми бізнесу, передані на розсуд суду. Проте у загальному масиві справ такі тяжби не потрапляють навіть у топ-10.

Перше та друге місця у господарських судах у 2022 році займали справи стосовно поставок робіт та послуг, а також щодо поставок енергоносіїв.

Також звертають на себе увагу спори стосовно процедури банкрутства щодо людини — їх налічується близько тисячі. Подібні справи є відносно новим явищем: вперше в Україні «звичайна людина» була визнана банкрутом наприкінці 2019 року.

Інфографіка: Опендатабот

Кримінальні справи

У топі кримінальних справ єдиною категорією, яка стосується саме злочинів, є справи щодо крадіжки майна. Таких справ нараховувалося 5,5 тисяч. Разом з тим більшу частину кримінальних справ складають спори щодо вирішення процесуальних питань: дозволи на обшуки, арешти та оскарження подібних справ.

Інфографіка: Опендатабот

Як розвантажити суди

За словами керівника корпоративних сервісів Опендатабот Федора Сафіра, судова система України протягом останніх років зробила великий крок до автоматизації. Втім, зважаючи на статистику завантаженості від ДСА, можна зрозуміти, що суддів вкрай не вистачає, а справи призначаються на розгляд через півроку та пізніше.

«Наразі потрібна судова реформа, яка не просто змінює суддів чи принципи їх призначення — але реорганізує саму систему судочинства», — зазначив Федір Сафір.

Зокрема:

«спростити» спрощене позовне провадження. Наприклад, справи, що виникають з трудових відносин, справи незначної складності та інші, для яких пріоритетним є швидке вирішення, можуть стати безспірними та розглядатись автоматично за допомогою електронного судочинства. Суддя буде їх розглядати тільки через скарги однієї зі сторін;

розширити критерії для малозначних справ, додавши до них найпопулярніші в країні категорії судових спорів. Це має бути постійним процесом на грунті щорічного аналізу судової статистики, а не одноразовою акцією;

застосувати кращі практики колегіального розгляду державними органами скарг на бездіяльність держструктур, прибравши такі справи з повноважень судів.

«Усе це дозволить розвантажити судову систему та пришвидшити розгляд судових справ. Адже надмірна завантаженість судів не дає можливості бізнесу та громадянам відстоювати свої права», — додав Сафір.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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