Розкрито подробиці нової Honda Civic 2025 — Finance.ua

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Розкрито подробиці нової Honda Civic 2025

Технології&Авто
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Розкрито подробиці нової Honda Civic 2025
Розкрито подробиці нової Honda Civic 2025, Фото: Honda
Опубліковано перші офіційні фото Honda Civic 2025. Масова модель С-класу пройде плановий фейсліфтинг і буде презентована наприкінці літа.
Про це повідомляє сайт Top Gear.
Нова Honda Civic не надто змінилася зовні, але стала агресивнішою і виразнішою на вигляд. На фото у седана нова решітка радіатора і більш масивний передній бампер зі збільшеним повітрозабірником. Також встановлено нові тоновані ліхтарі та колісні диски свіжого дизайну.
Фото: Honda
Фото: Honda
Салон Honda Civic 2025 не показали, але відомо, що автомобіль отримає нову мультимедійну систему від старшої моделі Accord зі збільшеним сенсорним дисплеєм.
Очікується, що нова Honda Civic збереже двигуни нинішньої моделі. Авто продовжать оснащувати 1,5-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 180 і 200 к. с., а також 212-сильною гібридною установкою. На фото потрапив саме гібрид. Заряджена Honda Civic Type R залишиться в лінійці, але буде оновлена окремо.
За матеріалами:
Фокус
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