Розкіш за мільйон: представлено найдорожчий Cadillac в історії (фото) — Finance.ua

Розкіш за мільйон: представлено найдорожчий Cadillac в історії (фото) Сьогодні 22:01 — Технології&Авто

Розкіш за мільйон: представлено найдорожчий Cadillac в історії (фото)

Флагманський електромобіль Cadillac Celestiq отримав ультраексклюзивну версію Carmen. Розкішне авто оцінили в 975 000 доларів. Про це повідомляє Carscoops.

Нагадаємо, що стандартний електрокар Cadillac Celestiq недешевий — авто ручного складання коштує від $340 000 і є найдорожчою моделлю в історії General Motors. Версія Carmen відрізняється ексклюзивним внутрішнім оздобленням шкірою, деревом і карбоном.

До того ж, новий Cadillac Celestiq Carmen запропонований у максимальній комплектації. Вона включає величезний 55-дюймовий дисплей на передній панелі, панорамний дах, систему напівавтономного водіння Super Cruise, 12,6-дюймові монітори для задніх пасажирів, електроприводи всіх сидінь і дверей.

Електромобіль Cadillac Celestiq оснащений двома моторами загальною потужністю 600 к. с. і батареєю ємністю 111 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і проїхати понад 480 км без підзарядки. Авто отримало пневмопідвіску, адаптивні амортизатори, активні стабілізатори і керовані задні колеса.

Новий Cadillac Celestiq Carmen існує в одному єдиному екземплярі. Він продається через різдвяний каталог мережі елітних універмагів Neiman Marcus. Слід зазначити, що у вартість авто входять екскурсія на підприємство Cadillac, а також благодійна пожертва на $25 000 на потреби Детройтської опери.

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