Роздрібна ціна на свинину у березні зросла на 2% — Finance.ua
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Роздрібна ціна на свинину у березні зросла на 2%

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У березні 2023 року середня роздрібна ціна охолодженої свинини зросла на 2,1% проти лютневого показника і сягнула 180,3 грн/кг.
Про це повідомили в Асоціації «Свинарі України» за підсумками щомісячного моніторингу національних торговельних мереж, пише agro-business.com.ua
Зазначається, що найвідчутніше подорожчали бюджетніші лопатка (+4,5%) і тазостегнова частина (+3,7%). На 3,5% зросла в ціні корейка. Решта частин обмежилися приростом у межах 0,5-2%, зазначили в АСУ.
При цьому динаміка цін на ринку живця свиней і на м’ясних прилавках цього місяця не синхронізована.
«Ранній Великдень, мінімальні обсяги імпорту та істотне зниження цін у лютому сприяли оперативнішому відновленню цін на свиней забійних кондицій у березні. Тож уже в середині березня середньозважена ціна на свинину живою масою перетнула позначку 73 грн/кг, нижче якої не опускалася до кінця місяця та була відносно сталою з коливанням у межах 1%. Ціни на охолоджені свинячі напівфабрикати, навпаки, не припинили висхідного руху, продовживши його і на початку квітня, проте вже за аналогічної зміни цін закупівлі», — пояснили в АСУ.
За матеріалами:
Finance.ua
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