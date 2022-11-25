росію виключили з Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Finance.ua
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росію виключили з Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

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росію виключили зі складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
«росія більше не головує в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Терористам не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир. Так само виженемо терористів з нашої землі. Дякую МЗС і МКІП за кропітку роботу», — написав Ткаченко.
Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент під час голосування підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. Резолюцію підтримали 575 європарламентарів, 8 були проти, 24 утрималися.
У документі Європарламент визнав, що росія робить «невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру» в Україні, внаслідок чого загинули тисячі людей.
За матеріалами:
УНН
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