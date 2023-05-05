російський «Лукойл» продав завод в Італії кіпрській компанії — Finance.ua

російський «Лукойл» продав завод в Італії кіпрській компанії Сьогодні 14:35 — Фондовий ринок

Другий найбільший російський виробник нафти «Лукойл» заявив, що його дочірня компанія LITASCO завершила продаж нафтопереробного заводу ISAB в Італії.

Про це пише Reuters.

Завод на Сицилії придбала кіпрська приватна інвестиційна компанія G.O.I. Energy після схвалення італійської влади.

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

У заяві G.O.I. Energy йдеться, що вона має намір перетворити нафтопереробний завод на «один з головних енергетичних центрів Європи» за рахунок синергії з промисловими партнерами, в тому числі з сировинним трейдером Trafigura.

«ISAB і Trafigura ... підписали довгострокові комерційні угоди, які забезпечать безперервність поставок сировини і закупівлі готової продукції. Trafigura відіграватиме ключову роль у забезпеченні повноцінної роботи НПЗ у майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Завод ISAB на Сицилії переробляє 320 тис барелів нафти на добу, що становить п’яту частину нафтопереробних потужностей Італії. На ньому безпосередньо працює близько 1 тис осіб в економічно депресивному південному регіоні Італії.

У січні «Лукойл» заявив, що досяг попередньої домовленості про продаж НПЗ компанії G.O.I Energy.

«Хоча «Лукойл» не є безпосередньою мішенню західних санкцій проти росії, нафтопереробний завод ISAB постраждав від ембарго на російську нафту, оскільки банки неохоче фінансували закупівлі для компанії, пов’язаної з росією.

Італійський уряд врешті-решт дав згоду на угоду, після ретельного вивчення правил, які покликані захищати галузі, що мають стратегічне значення.

Економічна Правда За матеріалами:

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