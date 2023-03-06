Російський авторинок у лютому обвалився на 62% — Finance.ua

Російський авторинок у лютому обвалився на 62% Сьогодні 16:12

Продажі легкових і легких комерційних автомобілів за підсумками лютого 2023 року у рф впали на 62,1% — до 41 851 шт., це на 68 590 штук менше, ніж у лютому 2022 року.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на дані Комітету автовиробників АЄБ.

При цьому лідером ринку залишилася російська марка Lada.

«У лютому дилери автоконцерну змогли реалізувати 23 437 комерційних і пасажирських автомобілів бренду, що на 34,2% вище, ніж у січні 2023 року, і на 4,7% перевищує показники лютого 2022 року, коли на російському ринку було представлено шість моделей Lada», — йдеться у повідомленні.

Далі йде китайський Haval, ставши лідером серед іномарок. У лютому було продано 5324 автомобілі цієї марки, що на 49% більше, ніж рік тому. На третьому місці Geely, зростання продажів рік до року становило 85% — компанії вдалося продати 4053 автомобілі.

До п’ятірки лідерів також увійшли комерційні російські ГАЗ (2525 автомобілів, мінус 31% до лютого 2022 року), корейський Kia (1515 штук; мінус 90%), автомобілі російського бренду УАЗ (1525 штук, мінус 9%).

"Китайські бренди за обсягом продажів лідирували на ринку нових легкових автомобілів у росії в останній тиждень лютого.

За період з 20 по 26 лютого росіяни придбали 4663 нові легкові машини китайських марок, що становить 41,6% від загального обсягу. Друге місце посіли російські автомобілі (4552 штуки) з часткою 40,7%".

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