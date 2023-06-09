Російські олігархи заробляють мільярди доларів в обхід санкцій, але є нюанс — Finance.ua
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Російські олігархи заробляють мільярди доларів в обхід санкцій, але є нюанс

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Кілька найбільших російських олігархів отримали дивіденди на мільярди доларів від своїх компаній, навіть незважаючи на санкції через війну в Україні. Ось тільки варіантів, куди їх витратити, у них не так і багато, повідомляє Bloomberg.
Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, п’ять російських мільярдерів у нафтовій, нікелевій та мінеральній галузях з початку 2022 року отримали близько 10 мільярдів доларів у вигляді виплат від своїх компаній.
Відзначається, що для російських енергетичних мільярдерів, таких як Вагіт Алекперов, Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко, великі виплати були викликані стрибком цін на енергоносії в результаті вторгнення Росії в Україну.
Виробник добрив мільярдера Андрія Гур'єва ПАТ «Фосагро» також отримав найбільший прибуток в минулому році у зв’язку з дефіцитом на деяких ринках, що призвело до зростання цін.
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У той же час Гур'єв і акціонер гірничодобувного гіганта ПАТ «ГМК «Норільський нікель» Володимир Потанін знаходятся під санкціями Великої Британії і США, а Тимченко — під санкціями ЄС, США і Великої Британії. Алекперов і Міхельсон потрапили під приціл Британії.
«Їх ізоляція від решти світу підстьобує інвестиції в місцеві фірми, які мільярдери раніше не розглядали, і показує, як російська еліта пристосовується до післявоєнної реальності», — йдеться в статті.

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За матеріалами:
УНІАН
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