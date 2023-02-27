російські олігархи за рік втратили майже $70 мільярдів – Bloomberg — Finance.ua
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російські олігархи за рік втратили майже $70 мільярдів – Bloomberg

Фондовий ринок
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російські олігархи за рік втратили майже $70 мільярдів – Bloomberg
російські олігархи за рік втратили майже $70 мільярдів – Bloomberg
За рік російського повномасштабного вторгнення в Україну 23 олігархи з рф втратили 67 млрд доларів США.
Про це повідомляє Bloomberg.
Станом на 23 лютого 2022 року, за день до того, як війська володимира путіна вторглися в Україну, 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу, мали загальні статки у 339 мільярдів доларів.
Рік потому багаті та впливові російські мільярдери втратили 67 мільярдів доларів зі своїх сукупних статків, що є падінням на 20%.

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Зазначається, що найбільшим невдахою став Олексій Мордашов, основний власник ПАТ «Северсталь», одного з найбільших виробників сталі в росії. З моменту вторгнення рф в Україну його статки зменшилися на 6,7 млрд доларів. Проте він досі має 19,8 млрд доларів, і таким чином все ще залишається четвертою найбагатшою людиною в країні.
Фактично, як йдеться в повідомленні, сукупний капітал російських мільярдерів досяг «дна» лише через кілька тижнів після вторгнення. Станом на 9 березня 2022 року їхні статки впали на 92 мільярди доларів — до 248 мільярдів доларів США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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