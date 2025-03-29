російські компанії скорочують кількість вакансій на тлі економічних труднощів — Finance.ua
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російські компанії скорочують кількість вакансій на тлі економічних труднощів

Світ
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російські компанії скорочують кількість вакансій на тлі економічних труднощів
російські компанії скорочують кількість вакансій на тлі економічних труднощів
У перші три місяці 2025 року російські компанії скоротили кількість відкритих вакансій на 15% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, загалом запропонувавши 2,3 млн робочих місць.
Про це пише The Moscow Times.
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Дані hh.ru та Банку росії свідчать, що хоча безробіття залишається низьким (2,4%), попит на працівників знижується.
Найбільше скорочення вакансій спостерігається в:
  • управлінні персоналом (-31%);
  • консалтингу (-26%);
  • логістиці (-25%).
У сферах науки, освіти та виробництва кількість пропозицій зростає.
Зазначається, що дефіцит кадрів зберігається у високотехнологічних галузях та оборонній промисловості.
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Експерти пояснюють це високою ключовою ставкою ЦБ (21%), що збільшила вартість кредитів для бізнесу, а також інфляцією, яка змушує компанії індексувати зарплати.
Медіанна зарплата в країні зросла на 20% — до 77,2 тис. руб. (812 дол.), але бізнес, стикаючись із зниженням прибутків, скорочує витрати на персонал.
За матеріалами:
Економічна Правда
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