російські компанії скорочують кількість вакансій на тлі економічних труднощів — Finance.ua

російські компанії скорочують кількість вакансій на тлі економічних труднощів Сьогодні 23:26 — Світ

російські компанії скорочують кількість вакансій на тлі економічних труднощів

У перші три місяці 2025 року російські компанії скоротили кількість відкритих вакансій на 15% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, загалом запропонувавши 2,3 млн робочих місць.

Про це пише The Moscow Times.

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Дані hh.ru та Банку росії свідчать, що хоча безробіття залишається низьким (2,4%), попит на працівників знижується.

Найбільше скорочення вакансій спостерігається в:

управлінні персоналом (-31%);

консалтингу (-26%);

логістиці (-25%).

У сферах науки, освіти та виробництва кількість пропозицій зростає.

Зазначається, що дефіцит кадрів зберігається у високотехнологічних галузях та оборонній промисловості.

Експерти пояснюють це високою ключовою ставкою ЦБ (21%), що збільшила вартість кредитів для бізнесу, а також інфляцією, яка змушує компанії індексувати зарплати.

Медіанна зарплата в країні зросла на 20% — до 77,2 тис. руб. (812 дол.), але бізнес, стикаючись із зниженням прибутків, скорочує витрати на персонал.

Економічна Правда За матеріалами:

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