російські банкіри скаржаться на блокування міжнародних платежів — Finance.ua

російські банкіри скаржаться на блокування міжнародних платежів Сьогодні 11:30 — Фінтех і Картки

Іноземні банки навіть із тих країн, які російська влада називає «дружніми», з кінця 2023 року почали відмовляти у проведенні платежів виключно через те, що вони пов’язані з росією.

Про це голова російського банку ВТБ Андрій Костін розповів на з'їзді Асоціації банків росії, передає Інтерфакс.

«Після посилення режиму вторинних санкцій наприкінці минулого року різко зросла кількість відмов у проведенні платежів від комплаєнс-контролю без роз’яснення причин. Це стосується насамперед банків „дружніх“ юрисдикцій», — сказав Костін.

«Якщо рік тому перед нами стояло завдання виключити з транзакційних маршрутів учасників SDN і не використовувати SWIFT, то зараз центральною проблемою стає власне географія (росія). Як тільки товар іде звідти чи туди — загорається „стоп“, незалежно від лояльності конкретного банку чи юрисдикції та санкційного статусу російського учасника угоди», — пояснив російський банкір.

Серед можливих розв’язань цієї проблеми Костін вказав розвиток платіжної інфраструктури на території третіх країн, використання афілійованих банків та різноманітних агентських схем, у рамках яких оплата може здійснюватись у тому числі й криптовалютами.

За його словами, агентські моделі ефективні, але «не завжди повністю прозорі з погляду чинного російського законодавства» у сфері протидії відмиванню доходів, а також юридичного та фінансового контролю.

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«На ринку сьогодні є два основні види таких схем. Великі експортери, як правило, користуються мережею довірених трейдерів. Усі інші, включаючи найбільші банки, звертаються до послуг незалежних компаній-посередників. Швидше за все, у короткостроковій перспективі цей канал залишиться найбільш затребуваним», — уточнив голова ВТБ.

Як повідомлялося, раніше відразу кілька китайських банків припинили приймати платежі з росії навіть у юанях, кошти за такими транзакціями повертають російським клієнтам.

З початку 2024 року три з чотирьох найбільших китайських банків — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China — припинили приймати платежі від російських підсанкційних банків.

Через загрозу запровадження вторинних санкцій США операції з російськими контрагентами також суттєво обмежили банки з Туреччини та ОАЕ.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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